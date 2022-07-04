«Нашел то, что искал»: в Уфе «Suzuki» разорвало после удара об КамАЗ дорожных рабочих

Фото: УГЗ Уфы

Появились подробности смертельного ДТП в Уфе, в котором водитель «Suzuki Jimny» врезался в грузовик дорожных рабочих.

Напомним, что страшная авария произошла в ночь с 2 на 3 июля в Уфе на улице Ферина. Мужчина за рулем небольшого внедорожника «Suzuki Jimny» врезался в грузовик. К сожалению, водитель погиб на месте, а трех его пассажиров спасателям пришлось доставать из искореженного автомобиля. Спустя сутки появились подробности аварии.

Оказалось, что грузовик был припаркован на дороге не просто так – его пригнали рабочие, которые обновляли на участке разметку. По словам очевидцев последствий аварии, тяжелую технику было видно издалека из-за включенных габаритов и спецсигналов.

В соцсетях также появилась версия о том, что водитель внедорожника был пьян. Ее высказала одна из родственниц погибшего мужчины.

- Вот и закончился жизненный путь. Нашел то, что давно искал. Пьянство до добра не доведет. В машине все пьяные были, - написала женщина, которая представилась близкой водителя.

Так или иначе, сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Не исключено, что автомобилем управлял трезвый водитель.