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Экономика5 июля 2022 7:58

Названы отрасли, где в Башкирии требуется больше всего работников

Данные озвучили в Минтруда республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Наибольшее число вакансий - в обрабатывающей промышленности

Наибольшее число вакансий - в обрабатывающей промышленности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ощущается острая нехватка рабочих профессий. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты республики, больше остальных испытывают кадровый голод на обрабатывающих производствах. 13% всех размещенных в центрах занятости вакансий относятся именно к этой отрасли.

Также работников не хватает в строительстве (9% вакансий), в оптовой и розничной торговле (8%), в системе госуправления и соцобеспечения (8%), в сфере транспортировки и хранения (7%), также 6% всех размещенных вакансий в области здравоохранения и социальных услуг. Гостиницы и предприятия общепита также остро нуждаются в сотрудниках (5% вакансий), не хватает работников в сельском и лесном хозяйстве (4%).