Названы отрасли, где в Башкирии требуется больше всего работников

Наибольшее число вакансий - в обрабатывающей промышленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ощущается острая нехватка рабочих профессий. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты республики, больше остальных испытывают кадровый голод на обрабатывающих производствах. 13% всех размещенных в центрах занятости вакансий относятся именно к этой отрасли.

Также работников не хватает в строительстве (9% вакансий), в оптовой и розничной торговле (8%), в системе госуправления и соцобеспечения (8%), в сфере транспортировки и хранения (7%), также 6% всех размещенных вакансий в области здравоохранения и социальных услуг. Гостиницы и предприятия общепита также остро нуждаются в сотрудниках (5% вакансий), не хватает работников в сельском и лесном хозяйстве (4%).