Самолет Сочи-Уфа дважды не смог подняться в небо из-за технических неисправностей

3 июля в аэропорту Сочи самолет, который должен был направиться в Уфу, дважды не мог подняться в небо из-за технической неисправности Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 3 июля, в аэропорту Сочи самолет, который должен был направиться в Уфу, дважды не смог подняться в небо из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

В 13:00 по московскому времени командир воздушного судна – Boeing 737 – доложил о том, что индикация двигателя показала неисправность топливной автоматики. Борт зарулил на стоянку.

Спустя полтора часа взлет того же лайнера вновь был прерван. При разгоне до 86 узлов в самолете обнаружились расхождения показаний указателей скорости.