Подследственного замглавы района в Башкирии уличили в еще одной взятке

фото: СК РБ

Заместителя главы Мелеузовского района Башкирии по строительству, ЖКХ и инфраструктуре, ранее обвиненного в получении крупной взятки, уличили в еще одном аналогичном преступлении. Об этом 4 июля сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

Согласно новому уголовному делу, в июне 2021 года между администрацией района и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на ремонт и восстановление проезда на автодороге Давлеткулово – Сухаревка. Обвиняемый потребовал у коммерсанта взятку в 200 тыс. рублей, взамен обещая посодействовать в беспрепятственной приемке работ и обеспечить своевременную оплату по контракту.

– Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился и по указанию чиновника приобрел для его частного дома окна на сумму 200 тыс. рублей, – передали в СК РБ.

Напомним, ранее тому же замглавы района было предъявлено обвинение в получении 2 млн рублей за приемку новых квартир для детей-сирот. Преступления были выявлено во время совместной работы следователей СК, МВД и ФСБ. Сейчас чиновник находится под стражей.