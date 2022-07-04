Что делегация Башкирии во главе с Хабировым будет делать на «Иннопроме»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 4 июля, делегация Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым находится на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Туда от республики также поехали премьер-министр Андрей Назаров, а также министры промышленности Александр Шельдяев и экономического развития Рустам Муратов. В пресс-службе администрации главы Башкирии рассказали, что чиновники будут делать на «Иннопроме».

– В рамках деловой программы руководитель региона проведёт ряд рабочих встреч, в том числе международного уровня, – передали в администрации. – Одним из главных событий на площадке «Иннопрома» станет презентация результатов Рейтинга эффективности промышленной политики в регионах России за 2021 год. По итогам 2020 года Башкортостан возглавил этот рейтинг.

Напомним, что из-за поездки в Екатеринбург правительство Башкирии перенесло традиционное еженедельное совещание.