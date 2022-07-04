В Башкирии водитель погиб в автоаварии на глазах у дочери

фото: ГИБДД РБ

В Янаульском районе Башкирии при ДТП погиб пенсионер. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась днем 3 июля на трассе Нефтекамск-Янаул рядом с деревней Можга. Там 82-летний местный житель за рулем Chevrolet Niva врезался в попутную Hyundai Solaris", которая остановилась, чтобы повернуть налево. После удара внедорожник съехал в кювет и опрокинулся.

– Водитель Chevrolet скончался на месте происшествия. Его 57-летняя пассажирка, дочь, госпитализирована в травматологическое отделение Нефтекамской больницы, – передали в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.