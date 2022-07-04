Хабиров отправился на Иннопром в Екатеринбург

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 4 июля, глава Башкирии Радий Хабиров отправился на форум Иннопром, который проходит в Екатеринбурге. Участие его в мероприятии подтвердили в пресс-службе главы региона. В этой связи Хабиров перенес традиционное оперативное совещание, которое обычно проходит по понедельникам в Центре управления республикой. Совещание пройдет во вторник, 5 июля.

Форум Иннопром проходит в Екатеринбурге и представляет собой промышленную выставку. Там выставляются промышленные разработки из регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Мероприятие проходит ежегодно с 2010 года.