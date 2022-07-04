В Уфу прибыл 331 вынужденный переселенец из ЛНР и ДНР

фото: vk.com // Единая Россия | Уфа

В воскресенье, 3 июля, на железнодорожный вокзал Уфы на поезде приехал 331 вынужденный переселенец из Донецкой и Луганской народных республик: 128 женщин, 98 мужчин и 105 детей, двоим из которых нет еще и года.

– Среди прибывших в Уфу есть и 36-летняя беременная женщина с двумя детьми. Несмотря на большой срок и долгую дорогу, женщина чувствует себя хорошо. Среди пассажиров были и 6 инвалидов - 4 колясочника и один инсулинозависимый, – сообщил «Башинформ» со ссылкой на заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Анну Таболину.

Переселенцы также привезли с собой домашних питомцев: пять собак, три кошки и попугая.

Прибывших на автобусах доставили в три пункта временного пребывания: 210 человек пока будут жить в уфимском санатории «Речные зори», 95 – в гостинице «Урал» в городе Салавате и еще 50 в гостиничном комплексе «Башкортостан» в Туймазах.

Напомним, в апреле Уфа встретила еще 306 вынужденных переселенцев из Донбасса.