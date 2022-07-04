Житель Башкирии во время отдыха с друзьями заблудился и был атакован собакой

Фото: архив КП

Житель Башкирии отправился на отдых с друзьями на реку Белую около села Кушулево Дюртюлинского района и попал в сложную ситуацию. 34-летний мужчина потерялся во время отдыха, а во время пути домой оказался покусанным собакой. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

Мужчина уснул на берегу, в то время как его друзья решили уплыть на лодке, так и оставив его в таком положении. Когда он проснулся, то решил сам добраться до дома. По пути его покусала собака.

Будучи раненным и испуганным, пострадавший решил обратиться в экстренные службы и сообщил о своем местонахождении. Спустя некоторое время его нашли спасатели и эвакуировали до городской больницы в Дюртюлях.