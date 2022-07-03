Во время спецоперации на Украине погиб 24-летний уроженец Уфы Вячеслав Бацокин

Фото: глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников

Во время исполнения воинского долга в спецоперации на Украине погиб 24-летний уроженец Уфы Вячеслав Бацокин. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

– Сын, Брат, Друг, Боец - к своим 24-м житель нашего района Вячеслав Бацокин успел стать опорой не только для близких, но и для Родины. Он погиб при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, – прокомментировал потерю Плотников.

По его словам, Вячеслав отучился в школе №89, начал служить в Чебаркуле. Уфимца посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.