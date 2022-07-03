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Общество3 июля 2022 9:00

В Башкирии скончался почетный гражданин Юрий Халиуллин

Источник:kp.ru
Фото: глава администрации Шаранского района Фаниль Ишемгулов

Фото: глава администрации Шаранского района Фаниль Ишемгулов

В Башкирии 1 июля на 79-м году жизни скончался почетный житель Шаранского района Юрий Халиуллин. Об этом сообщил глава администрации Фидан Ишемгулов. Причина смерти не разглашается.

– Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах, – прокомментировал Ишемгулов.

Контрадмирал родился в деревне Анисимова Полянка в 1943 году, был призван на военную службу на Балтийский флот в 1962 году. После этого Халиллин всю жизнь Военно-морскому флоту, а после преподавал и занимался научными исследованиями.

За все время он написал 120 научных работ и стал автором более 20 изобретений.