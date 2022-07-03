В Уфе предлагают выбрать новое название парку имени Ленина

Фото: мэрия Уфы

Администрация Уфы сообщила, что парку имени Ленина намерены вернуть одно из исторических названий. По информации муниципалитета предложение поступило во время общественных обсуждений.

В мэрии уточнили, что в настоящий момент идут обсуждения благоустройства парка. Жителям столицы предложили на выбор три названия, проголосовать за один вариантов можно в телеграм-канале администрации.

На выбор предлагается парк имени Ушакова – это название было первым. Желающие могут также проголосовать за парк имени Матросова или оставить имени Ленина. Пока что лидирует последний вариант.