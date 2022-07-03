В Башкирии в последний путь проводили 34-летнего сержанта Вадима Хисмутиллина

Фото: Ильшат Вазигатов

В Янауле проводили в последний путь погибшего в Украине 34-летнего сержанта Вадима Хисматуллина. Об этом 2 июля сообщил глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов. Траурная церемония прошла на центральной площади города.

Вадим Хисматуллин родился в Янауле, окончил военную службу поваров, семь лет проработал операторов ООО РН "Юганскнефть". Службу проходил в 2008-2009 годы. На контрактую службу призвался 17 мая, был в Свердловской области механиком-водителем взвода.

– Сержант Хисматуллин принимал участие в оборонных мероприятиях по защите граждан Донбасса. Сослуживцы относились к нему с уважением, к его мнению прислушивались, – отметил глава района.

Ранение Вадим получил 25 июня.