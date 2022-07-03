Сегодня утром в Уфе произошла смертельная авария между легковушкой и КаМАЗом

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 3 июля, минувшей ночью в Уфе произошла смертельная авария, сообщили в Управлении гражданской защитой Уфы. По предоставленным данным, около 3:00 на улице Ферина столкнулись автомобили «Сузуки-Джимми» и КаМАЗ.

Столкновение было зарегистрировано на Ферина,1. На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб. В результате из легкового авто один 22-летний пассажир выбрался сам, еще двух пассажирок 42 и 22 леи деблокировали спасатели.

Водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Спасателям таке пришлось деблокировать его тело.