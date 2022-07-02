В Уфе вместо троллейбусов пустят автобусы ЛиАЗ, полученные от Москвы

В Уфе будут использовать автобусы ЛиАЗ, полученные от Москвы на троллейбусно-автобусном маршруте №16.

Напомним, что первые автобусы прибыли из Москвы в Уфу в середине декабря 2021 года. Изначально планировалось, что Дептранс столицы передаст Башкирии 47 поддержанных машин большого класса и еще три – сверхбольшого.

1 июля «КП-Уфа» стало известно, что в Уфе начали тестирование поддержанных автобусов на маршруте №16, который соединяет микрорайон Белореченский и улицу Российскую. После того, как тестирование пройдет, чиновники оценят техническое состояние автобусов и определятся с суммами на содержание маршрута.

В пресс-службе администрации Уфы также добавили, что сейчас руководство Москвы и Башкирии готовят документы, согласно которым полученные автобусы будут принадлежать республике.