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Общество2 июля 2022 14:51

Хабиров обрадовал туристов промаркированной тропой и табличками на разных языках

Глава республики поделился приятными новостями
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Радий Хабиров сообщил, что волонтеры промаркировали 300 километров Большой Южноуральской тропы в Белорецком и Абзелиловском районах республики.

Большая Южноуральская тропа объединяет интересные места горных районов Башкирии. Это 500-километровый маршрут, который проходит через Иремель, Инзерские зубчатки, озеро Яктыкуль и другие красоты этой части Башкирии.

Хабиров сообщил, что волонтеры проекта собрали необходимые средства через интернет и бесплатно сделали разметку на 300 километрах тропы. Власти республики, в свою очередь, оборудовали на маршруте несколько информационных панелей.

Также Хабиров напомнил, что в регионе установлено 1272 табличек с названием местных достопримечательностей на разных языках.