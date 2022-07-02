В Башкирии от коронавируса за сутки скончались три человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти трех человек.

Несмотря на теплую погоду, ковид никуда не ушел из Башкирии. В республики продолжают фиксировать рост больных, а министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что новую волну коронавируса стоит ждать ближе к осени.

По данным оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике зафиксировали 44 случая заболевания COVID-19, а общее число заболевших с начала отчетного периода составило 290 497 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели 16 человек.

К сожалению, в Башкирии продолжают фиксировать летальные случаи ковида. По данным оперштаба, за минувшие сутки в республике от ковида скончались три пациента.