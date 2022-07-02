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Общество2 июля 2022 12:20

Опубликован прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 3 июля

Республику ждет теплый конец недели
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

3 июля в Башкирии ожидается теплая погода без существенных осадков.

Кажется, что в Башкирии устанавливается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха в конце недели приближается к июльскому значению.

Так, в днем в первое воскресенье июля воздух в Башкирии прогреется до +26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +7 градусов. Сильных осадков не ожидается, но местами вероятны дожди с грозами. Ветер северный слабый, при грозах может усиливаться.

В Уфе также ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться между +12 и +23 градусами. Дожди в столице начнутся лишь после 20.00 часов. Температура воздуха при этом немного понизится.