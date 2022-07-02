В Башкирии попрощались с 21-летним танкистом Айнуром Хазиевым

Фото: Фидан Ишемгулов
В Шаранском районе Башкирии попрощались с 21-летний танкистом Айнуром Хазиевым.
Напомним, что первым о гибели танкиста сообщил глава Шаранского района Фидан Ишемгулов – это произошло 29 июня. Сегодня чиновник опубликовал снимки с церемонии прощания с Айнуром.
Попрощаться с 21-летним танкистом приехал председатель Госсобрания Башкирии Толкачев, представители военного комиссариата Башкирии и части, где служил Айнур, а также близкие и многочисленные односельчане парня.
В соцсетях глава Шаранского района выразил соболезнования родственникам парня и пообещал, что память о нем всегда останется в сердцах.
Указом главы Башкирии Айнур Хазиев награжден Орденом генерала Шаймуратова посмертно.