Опубликованы фотографии бойцов башкирского батальона Шаймуратова

Фото: Подслушано в Башкирии

В сети появились снимки бойцов башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова, которым выдают экипировку.

Фотографии выложили в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии». На кадрах мужчина в футболке «Буква Ю» со скрытым лицом получают экипировку – берцы, ремень и камуфляжную форму. Так же на снимках присутствуют еще несколько мужчин, лица которых закрыты.

- Участники подписывают договора, получают обмундирование, их ставят на довольствие. Скоро начнутся выплаты, в том числе региональные 200 тысяч, - сообщает администратор канала.

Вступить в батальон имени Героя России Минигали Шаймуротова готовы сотни жителей Башкирии, однако тщательный отбор пройдут не все – бойцы должны быть прекрасно подготовлены к реальным боям. Позже стало известно, что в республики создают еще один батальон добровольцев – имени Героя России Александра Достовалова.