В Уфе простились с ефрейтором Данилом Фаттаховым, погибшим во время специальной военной операции

Фото: администрация Уфы

В Уфе проводили в последний путь Данила Фаттахова, погибшего во время проведения СВО на Украине.

О печальной новости сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Известно, что жизнь ефрейтора оборвалась 26 июня – он погиб в Луганской области. В траурной церемонии принимали участие депутат Курултая Хусаинов, вице-мэр Уфы Кожевников, глава Калининского района Уфы Замурагин, военком Орджоникидзевского и Калининского районов столицы Горохольский, родные и близкие погибшего солдата.

Известно, что у погибшего солдата в Уфе осталась семья – супруга, две дочери и родители.