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Общество2 июля 2022 10:30

В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за грозы

В МЧС предупреждают об опасности
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Башкирии предупреждают о сильных грозах.

Несмотря на потепление и относительно солнечную погоду, в Башкирии сохраняется возможность ее резкого ухудшения. В частности, в МЧС республики предупреждают жителей Башкирии о сильных грозах.

В ведомстве объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС 3 июля в республики возможны грозы, которые могут серьезно навредить человеку. Во время непогоды жителей Башкирии просят плотно закрывать окна и двери, чтобы их не разбило резкими порывами ветра. Во время дождя Категорически запрещается прятаться под деревьями или высокими конструкциями – они могут упасть, а также в них может ударить молния.

К слову, недавно в Башкирии ударом молнии убило корову в Куюргазинском районе. Животное скончалось прямо посреди сельской дороги.