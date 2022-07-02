В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за грозы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Башкирии предупреждают о сильных грозах.

Несмотря на потепление и относительно солнечную погоду, в Башкирии сохраняется возможность ее резкого ухудшения. В частности, в МЧС республики предупреждают жителей Башкирии о сильных грозах.

В ведомстве объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС 3 июля в республики возможны грозы, которые могут серьезно навредить человеку. Во время непогоды жителей Башкирии просят плотно закрывать окна и двери, чтобы их не разбило резкими порывами ветра. Во время дождя Категорически запрещается прятаться под деревьями или высокими конструкциями – они могут упасть, а также в них может ударить молния.

К слову, недавно в Башкирии ударом молнии убило корову в Куюргазинском районе. Животное скончалось прямо посреди сельской дороги.