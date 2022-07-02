Уфимка при падении параплана сломала позвоночник

Фото: МЧС Башкирии

2 июля в Давлекановском районе Башкирии упал параплан.

О случившемся сообщил руководитель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. По данным ведомства, ЧП произошло в Давлекановском районе республики вблизи села Комсомольский. 44-летняя уфимка управляла парапланом и, по неизвестным пока причинам, конструкция рухнула с большой высоты.

В МЧС Башкирии добавили, что пострадавшая гражданка, по предварительным данным, получила компрессионный перелом позвоночника. Ее госпитализировали в уфимскую больницу.

Напомним, что в октябре 2021 года в Татарстане произошел воздушный инцидент с любителями экстрима из Башкирии. Там рухнул самолет L-410 с уфимскими парашютистами.