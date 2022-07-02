В Башкирии в смертельное ДТП попали ребята, которые ехали в призывной пункт в Уфу

Фото: прокуратура Башкирии

В прокуратуре Башкирии сообщили, что в автобусе, который попал в ДТП еще с двумя машинами 2 июля, ехали призывники.

Напомним, что об аварии с участием трех машин сообщили в субботу утром в ГИБДД Башкирии. Водитель «Daewoo Nexia» погиб на месте столкновения, а также в больницу попали трое пассажиров автобуса. В салоне «Mitsubishi Pajero» серьезные травмы никто не получил.

Позже стало известно, что в пассажирском автобусе находились ребята, которых везли в республиканский призывный пункт в Уфу. Как минимум трое из них вместо того, чтобы оказаться на плацу с остальными призывниками, сейчас проходят лечение в уфимских больницах.

Расследование причин ДТП находится на контроле прокуратуры Башкирии.