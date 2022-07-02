В Башкирии будут выдавать бизнесменам землю в деревнях без торгов

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Депутаты Курултая одобрили поправки в закон, которые позволяют выделять землю в деревнях под объекты торговли и общепита без торгов.

Власти Башкирии помогают развивать бизнес даже в небольших населенных пунктах. Так, депутаты Курултая во время заключительного заседания весенней сессии приняли поправки в закон, которые позволяют бизнесменам без торгов получать землю в селах с населением до 5 тысяч человек.

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев отметил, что попадания в программу предпринимателю нужно будет открыть на полученной земле стационарный магазин или точку общепита. При этом в бизнес нужно вложить как минимум 2,5 миллиона рублей и создать за счет него не менее двух рабочих мест в населенном пункте.