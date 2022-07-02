Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2022 8:00

В Башкирии будут выдавать бизнесменам землю в деревнях без торгов

Для этого нужно будет подходить под условия поправок в закон
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Депутаты Курултая одобрили поправки в закон, которые позволяют выделять землю в деревнях под объекты торговли и общепита без торгов.

Власти Башкирии помогают развивать бизнес даже в небольших населенных пунктах. Так, депутаты Курултая во время заключительного заседания весенней сессии приняли поправки в закон, которые позволяют бизнесменам без торгов получать землю в селах с населением до 5 тысяч человек.

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев отметил, что попадания в программу предпринимателю нужно будет открыть на полученной земле стационарный магазин или точку общепита. При этом в бизнес нужно вложить как минимум 2,5 миллиона рублей и создать за счет него не менее двух рабочих мест в населенном пункте.