На 31 улице в Уфе обновили дорожную разметку из термопластика

Фото: администрация Уфы

С начала сезона в Уфе обновили дорожную разметку на 31 городской улице.

Власти города ведут работы по нанесению на проезжую часть специальной разметки, сделанной из термопластика. Она должна лучше держаться на асфальте и быть более устойчивой к износу.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что прямо сейчас на улицах города работают 12 бригад, которые наносят разметку. В субботу ее обновляют на улицах Менделеева, Ленина, Пушкина, Степана Кувыкина, Сельской Богородской и других.

Всего на данный момент рабочие завершили обновление разметки на 31 городской улице – общий объем нанесенной разметки составляет порядка 83 тысяч квадратных метров. По плану, в этом году на улицах Уфы должно появиться 130 тысяч квадратных метров новой термопластиковой разметки.

Водителей просят аккуратнее относиться к только что установленной дорожной разметке и, по возможности, не наезжать на нее.