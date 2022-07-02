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Происшествия2 июля 2022 6:30

В Башкирии пожарные приехали на сообщение о запахе и нашли труп мужчины в запертой квартире

Жуткий случай произошел в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Стерлитамаке пожарные обнаружили в запертой квартире тело мужчины.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, все началось с того, что квартиру на улице Сазонова в Стерлитамаке вызвали пожарных из-за запаха гари. Огнеборцам никто не открыл, поэтому сотрудники МЧС аккуратно вскрыли дверь в квартиру.

На полу в одной из комнат лежало тело 73-летнего мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Позже выяснилось, что запах гари распространялся из-за еды, которая подгорела на плите. Вероятно, что мужчина готовил себе обед, но по какой-то причине ему стало плохо. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели МЧС.