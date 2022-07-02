В Минздраве Башкирии озвучили маршруты движения «Поездов здоровья» с 4 по 8 июля

В Минздраве Башкирии рассказали о маршрутах «Поездов здоровья» на следующей неделе.

Министерство здравоохранения Башкирии регулярно отправляет бригады врачей в отдаленные районы республики, чтобы сельчане могли пройти диагностику здоровья. В состав бригад «Поездов здоровья» входят как терапевты, так и врачи узкой специализации – урологи, неврологи и другие. Также к сельчанам приезжает техника для проведения медосмотров.

С начала июля медики будут работать по нескольким маршрутам.

Уфимский 1.07 по 6.07 в селе Новонадеждино, 7.07 по 8.07 в селе Турушла

Дуванский 4.07 по 6.07 в селе Матавла, 6.07-8.07 в селе Метели

Нефтекамский 5.07 по 6.07 в селе Новая Бура, 7.07 по 8.07 в селе Арлан

Октябрьский 4.07-6.07 в селе Суккулово, 7.07 по 8.07 в селе Старотураево

Стерлитамакский 6.07-8.07 в деревне Бала Четырман

Белорецкий с 1.07 по 5.07 в селе Юлдыбаево

Всего в маршрутах будут участвовать 26 передвижных медицинских комплекса и 156 врачей. Заранее записываться к ним не надо – при приеме будет действовать правило живой очереди.