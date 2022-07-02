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Происшествия2 июля 2022 5:15

В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель «Daewoo Nexia»

Авария произошла в Благовещенском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии столкнулись «Daewoo Nexia», «Mitsubishi Pajero» и пассажирская «Газель» - водитель первого автомобиля погиб.

По данным МЧС республики, авария произошла 2 июля на участке трассы «Уфа-Янаул» рядом с селом Удельно-Дуваней. На месте столкнулись сразу три автомобиля – «Daewoo Nexia», «Mitsubishi Pajero» c прицепом и «Газель», оборудованная для перевозки пассажиров.

Причины столкновения пока остаются неизвестными. В ГИБДД республики добавили, что медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса, а водитель «Daewoo Nexia» от полученных травм скончался на месте. Пострадавшие сейчас находятся в больницах Уфы.