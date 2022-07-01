Тренер из Башкирии изнасиловал 14-летнюю девочку

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Жителя Ишимбая признали виновным в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Мужчина работал тренером секции кикбоксинга в спортивной школе.

Установлено, что он совершил преступление против половой неприкосновенности девочки в тренерской комнате. Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, а она обратились к правоохранителям.

Свою вину мужчина не признал, суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретил заниматься тренерской деятельностью, которая будет связана с несовершеннолетними, в течение пяти лет.