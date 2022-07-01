Ратмир Мавлиев утвердил границы туристического центра Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил границы городского туристического центра

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил границы городского туристического центра. Его площадь составил 97,2 гектара. Соответствующее постановление сити-менеджера 1 июля было опубликовано на сайте местной администрации.

фото: ufacity.info

Согласно документу, в состав турцентра башкирской столицы входят:

– улицы Октябрьской революции, Ленина, Коммунистическая, Чернышевского, Мустая Карима, Кирова, Гоголя, Свердлова, Пушкина, Заки Валиди, Тукаева, Цюрупы, Зайнуллы Расулева, Набережная, Генерал-губернатора Перовского, Пятигорская, Алтайская;

– Монумент дружбы и площадь «Первомайская»;

– причал на Монументе Дружбы;

– Верхнеторговая площадь;

– Гостиный двор;

– парк имени Ленина;

– сквер Ленина;

– территория Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди;

– Театральный сквер;

– «Арт-Квадрат»;

– сквер Мустая Карима;

– Площадь двух фонтанов;

– территория, прилегающая к зданию Башкирской государственной филармонии имени Ахметова;

– Советская площадь

– сад имени Аксакова;

– сад имени Салавата Юлаева;

– площадь памятника Салавату Юлаеву;

– Уфимский амфитеатр.