Стало известно, когда в Башкирию придет летнее тепло

На выходных в Башкирии ожидается умеренно теплая погода, более близкая к норме, чем было в середине текущей недели

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на субботу и воскресенье, 2 и 3 июля. По данным специалистов, в республике ожидается умеренно теплая погода, более близкая к норме, чем было в середине текущей недели.

– Преобладающая температура воздуха ночью +6, +12°, днем +20, +25°. Локально сохранятся небольшие дожди, возможны грозы, – рассказали синоптики.

В начале следующей недели в Башкирии активизируется атмосферный фронт – и погода несколько ухудшится. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха при этом понизится до +17, +22°.

Согласно предварительному прогнозу, летнее тепло в республике стоит ожидать только с середины следующей недели.