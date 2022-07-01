На обновленной улице Комсомольской в Уфе «КамАЗ» продавил колесом колодец

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Сегодня, 1 июля, на обновленной только в прошлом году улице Комсомольской груженый песком «КамАЗ» продавил канализационный колодец. Инцидент произошел напротив дома №105. Об этом сообщила городская администрация.

– В ходе реконструкции улицы этот колодец не переустраивался, только поднимался люк до проектной отметки дороги. Продавилась существующая железобетонная плита перекрытия, – пояснили в мэрии.

Сейчас на месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада. В администрации города заверили, что «ситуация находится на контроле».