Прогноз погода в Башкирии на субботу, 2 июля

В субботу, 2 июля, в Башкирии ожидается пасмурная, но теплая погода.

Июньская погода оказалось нетипичной для лета в Башкирии. Добрую половину месяца шли затяжные дожди, а по-настоящему теплых дней в первом месяце лета было мало. Июль продолжает погодные традиции начала сезона.

По данным Башгидромета, в субботу в республике ожидается пасмурная, но при этом теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +6. Местами прогнозируются дожди и грозы. Ветер умеренный, а во время осадков его скорость увеличится.

В Уфе пасмурная погода ожидается ближе к вечеру. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в диапазоне от +11 до +23 градусов. Ветер в столице республики будет слабым.