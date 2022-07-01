Житель Башкирии пытался зарезать жену на глазах у 12-летней дочери и ранил ее в шею

Нож, с которым мужчина напал на супругу // фото: СК РБ

В Учалинском районе Башкирии местный житель пытался зарезать жену на глазах у 12-летней дочери. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина ранил супругу в шею. Против него возбудили три головных дела: о незаконном лишении свободы, угрозе убийством и покушении на него. Об этом 1 июля сообщил Следственный комитет республики.

В ночь с 29 на 30 июня между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами возникла ссора на бытовой почве. Во время конфликта 40-летний злоумышленник вооружился ножом и стал угрожать 36-летней жене убийством, не давая ей выйти из дома. Все это происходило на глазах 12-летней дочери супругов. Девочка обратилась к соседям, которые вызвали полицию.

– Подозреваемый, увидев прибывших стражей порядка, попытался убить свою жену, нанеся ей удар ножом в шею, однако его действия были пресечены полицейскими, которые проникли в дом и обезвредили злоумышленника, после чего потерпевшей была оказана медицинская помощь. Подозреваемый при задержании также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, – передали в СК РБ.

Подозреваемый до сих пор находится в медучреждении. Как только он придет в себя, следователи его допросят, после чего будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. СК будет настаивать на заключении под стражу.