Стало известно, как часто жители Башкирии расплачивались картами в прошлом году

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В прошлом году жители Башкирии стали чаще использовать банковские карты для оплаты покупок, следует из статистики Нацбанка республики. За 2021 год в регионе было совершено 822,8 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 543,4 млрд рублей.

Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг республики, по сравнению с 2020 годом, рост операций по банковским картам составил 20,3% по количеству и на 25% по объему. Общая доля использования безналичного расчета при совершении покупок в Башкирии по итогам 2021 года составила 42,1%. Это на 4,5 процентных пункта выше, чем в 2020 году, подчеркнули в Минторге, ссылаясь на данные отделения Национального банка по Башкирии.