МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах 2 июля

2 июля местами по Башкирии ожидаются грозы и усиление ветра Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 2 июля, местами по Башкирии ожидаются грозы. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в субботу, 2 июля, в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь. Северо-восточный и северный ветер будет умеренным, однако при грозах может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью составит +6, +11°. Днем столбики термометров поднимутся значительно выше и покажут +20, +25°.