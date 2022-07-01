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Общество1 июля 2022 11:13

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах 2 июля

Ветер может усилиться до порывистого
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
2 июля местами по Башкирии ожидаются грозы и усиление ветра

2 июля местами по Башкирии ожидаются грозы и усиление ветра

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 2 июля, местами по Башкирии ожидаются грозы. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в субботу, 2 июля, в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь. Северо-восточный и северный ветер будет умеренным, однако при грозах может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью составит +6, +11°. Днем столбики термометров поднимутся значительно выше и покажут +20, +25°.