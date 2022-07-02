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Экономика2 июля 2022 4:24

Названы товары, подорожавшие в Башкирии в 2021 году сильнее всего

Статистику по непродовольственным товарам представили в Минторге республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Власти Башкирии объяснили, почему в прошлом году так резко подорожали некоторые виды стройматериалов

Власти Башкирии объяснили, почему в прошлом году так резко подорожали некоторые виды стройматериалов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году жители Башкирии отметили резкое подорожание стройматериалов. Многие пользователи соцсетей жаловались на это даже главе Башкирии Радию Хабирову. По данным Минторга республики, по итогам 2021 года выросли в цене доски отрезные, пиломатериалы, плиты ДСП и ОСП, красный кирпич, оконное стекло и металлочерепица.

- Рост цен связан с оживлением спроса как в стране, так и на внешних рынках, повышением цен производителей и поставщиков из-за увеличения себестоимости производства. На повышение цен повлиял рост стоимости импортных составляющих: бумаги ламинированной для упаковки ДСП и химии, которая используется в качестве связующего вещества и добавок для получения определенных характеристик, - пояснили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг Башкирии.

Также в прошлом году выросли цены на телевизоры и мониторы для компьютеров, мебель, в частности столы и кухонные шкафы, лекарства и на легковые автомобили.