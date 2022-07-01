Комплекс заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии 9 июля будет недоступен для посетителей

фото: shulgan-tash.ru

В субботу, 9 июля, комплекс заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Башкирии будет закрыт для посетителей из-за официального открытия одноименного историко-культурного музея. Об этом сообщила администрация заповедника.

Открытие музея «Шульган-Таш» во время оперативного совещания в правительстве республики 27 июня анонсировал руководитель региона Радий Хабиров. Речь идет о точной копии знаменитой пещеры, которую построили неподалеку от реальной.

В Минкульте Башкирии рассказали, что на торжественной церемонии открытия музея состоится лазерное шоу и сыграет Национальный симфонический оркестр республики.