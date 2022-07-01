Назван список продуктов, которые больше всего дорожали в 2021 году

На рост цен повлияли несколько неблагоприятных факторов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году чаще всего поднимались цены на некоторые виды овощей, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии. По данным ведомства, в 2021 году подорожание сильнее всего затронуло белокочанную капусту, картофель, чеснок, свеклу и морковь.

Объясняется это засухой, накрывшей регион прошлым летом и последствиями пандемии коронавируса, из-за которого собирать урожай 2020 года не могли иностранные рабочие. Как пояснили в Минторге республики, в большинстве хозяйств, где выращивали эти овощи, использовался труд именно сотрудников из ближнего зарубежья. Кроме того, некоторые виды овощей пришлось завозить из других регионов, из-за чего цены также выросли: перевозка продукции добавила расходов продавцам.

В прошлом году подорожали не только овощи. Так, в Минторге сообщают, что выросли в цене куриные яйца, гречневая и овсяная крупы, перловка, хлеб и хлебобулочные изделия. Из мясной продукции подорожала курятина, колбасы, баранина и свинина.

В 2021 году в Башкирии, по данным регионального Минторга, подешевели виноград, апельсины, яблоки и помидоры.