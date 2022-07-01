Из-за празднования Курбан-байрам в Башкирии изменится расписание электричек

фото: Башкирская пригородная пассажирская компания

В Башкирии из-за празднования Курбан-байрам изменится график движения электричек. Об этом 1 июля предупредил Минтранс. Ведомство опубликовало расписание на 9, 10 и 11 июля.

На эти даты назначены следующие пригородные поезда:

– № 6911/6912 Уфа (отправление 07:08) – Айгир (прибытие 10:30);

– № 6913/6914 Айгир (16:33) – Уфа (19:36);

– № 7151 Уфа (09:04) – Раевка (10:44);

– № 7152 Раевка (17:03) – Уфа (18:49);

– № 6814 Карламан (20:42) – Стерлитамак (22:43).

Отменяются поезда:

– № 6460 Раевка (отправление 06:06) – Уфа (прибытие 08:19);

- № 6877/6878 Приуралье (06:07) – Уфа (07.51);

- № 6917 Инзер (06:10) – Зуяково (06:54);

- № 6918 Зуяково (07:15) – Инзер (08:00);

- № 6420 Уфа (17:53) – Урман (19:21).

Ранее «КП-Уфа» писала, на каких площадках башкирской столицы на Курбан-байрам 9 июля состоится обряд жертвоприношения. Напомним, из-за мусульманского праздника жителей, работающих при пятидневной неделе, ожидает трехдневный выходной.