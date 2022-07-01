ГИБДД Башкирии назвала участки дорог, где будут останавливать каждую машину

1 июля ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 июля, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник региональный Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Главный гаишник республики назвал участки дорог, где дорожная полиция организовала проверочные рейды:

– на 1506 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе;

– на 24 километре трассы Уфа-Оренбург в Уфимском районе;

– Оренбургский тракт и поворот на аэропорт в Уфе.

Севастьянов отметил, что на указанных участках дорог сотрудники ГИБДД «будут останавливать каждый транспорт». Экипажи ориентированы на оказания помощи участникам дорожного движения и недопущение ДТП.