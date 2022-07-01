Суд в Башкирии вынес приговор по делу о хищении более 1 тыс. тонн газа

В башкирском городе Мелеузе вынесли приговор по делу о хищении 1 тыс. тонн газа

В башкирском городе Мелеузе вынесли приговор по делу о хищении 1 тыс. тонн газа. Об этом 1 июля сообщила региональная прокуратура.

С 2017 по 2018 год подсудимый, будучи руководителем компании «Газстройсервис», договорился с двумя предпринимателями о поставке им сжиженного углеводородного газа для продажи на заправочных станциях в Мелеузе. Отчетная документация по сделкам не оформлялись, а деньги перечислялись на личный счет подсудимого.

– Выявив недостачу, учредитель фирмы уволил директора компании. Несмотря на это, злоумышленник, вводя в заблуждение сотрудников предприятия, продолжил свою деятельность. В результате неправомерных действий было похищено более одной тысячи тонны газа на общую сумму почти 23 млн рублей, – передали в прокуратуре.

Это не единственное преступление, которое совершил мужчина. Вместе со своим отцом он вывел из законного владения организации имущество общей стоимость в 12,5 млн рублей. Для этого они создали фирму «РЕАЛГАЗ» – ее название было идентично юрлицу, которое принадлежало «Газстройсервису». На счет новой компании злоумышленники оформили перевод права собственности на земельный участок с домом в селе Булгаково и автомобиль Datsun mi-Do.

Против обвиняемых в зависимости от роли в преступлениях были возбуждены уголовные дела о присвоении в особо крупном размере и мошенничестве. Вину в преступлениях они не признали. Их проговорили к пяти и пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчин оштрафовали на 150 тыс. и 250 тыс. рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, суммы в которых не раскрываются.