Названы самые популярные у жителей Башкирии товары за 2021 год

Статистику по промтоварам представили в Минторге Башкирии Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным министерства торговли и услуг Башкирии в 2021 году жители республики потратили 499,4 млрд рублей на непродовольственные товары. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, по сравнению с позапрошлым годом товарооборот на промышленные товары вырос на 1,8%.

В общей структуре оборота непродовольственных товаров в Башкирии за прошлый год 16,9% пришлось на легковые автомобили, бензин занял 14,8%, одежда составила 12,2%, лекарства 6,6%, обувь – 6%. Чуть меньше в прошлом году жители республики покупали стройматериалов (4,7% от оборота), дизельное топливо (4,6%), косметику и парфюмерию (3%), мебель (2,7%), бытовую электронику (2%) и мобильные телефоны (2%).