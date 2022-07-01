Топ-5 продуктов, на которые тратили деньги жители Башкирии в 2021 году

Всего на продукты жители Башкирии потратили 516,4 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году жители Башкирии оставили в продовольственных магазинах 516,4 млрд рублей, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе республиканского Минторга. Оборот розничной торговли продуктами питания в регионе вырос по сравнению с 2020 годом на 4,9%.

Больше других жители республики в прошлом году тратились на мясо и мясные продуты – 23,4% всего розничного оборота за 2021 год. Второе место заняли хлебобулочные изделия (8,2% от суммы розничного оборота), третье у молочных продуктов (7,8%). Далее по количеству затрат идут такие продукты как пищевые масла и жиры (6%), а замыкает топ-5 чаще всего приобретаемых продуктов кондитерские изделия (5,6%).

В числе популярных продуктов у жителей Башкирии в прошлом году были также сахар (5,4% от розничного оборота), свежие овощи (3,3%), безалкогольные напитки (3,3%), чай, кофе и какао набрали вместе 3,2% от розничного оборота продуктов, свежие фрукты 2,9% и столько же картофель.