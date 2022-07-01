В Уфе смягчили приговор застройщикам «Миловского парка» за хищение 2,4 млрд рублей у дольщиков

Один из домов «Миловского парка» // фото: Минстрой РБ

Верховный суд Башкирии смягчил приговор застройщикам «Миловского парка» по делу о хищении у дольщиков 2,4 млрд рублей. Трое руководителей компании «КилСтройИнвест» Дмитрий Комлев, Иван Арапов и Павлел Рыцев получили 9, 5,5 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Об этом 30 июня сообщил ГТРК «Башкортостан».

Как ранее писала «КП-Уфа» Комлева, Арапова и Рыцева судили по уголовным делам о мошенничестве и причинении имущественного ущерба. С 2013 по 2017 год их компания получала средства от дольщиков на возведение жилого комплекса «Миловский парк». Более тысячи человек вложили свои деньги в долевое строительство. Только вот обязательства застройщик не выполнил обязательства, и от его рук пострадали более 1,2 тыс. граждан. Ущерб составил 2,4 млрд рублей. В январе суд первой инстанции приговорил Комлева к 10 годам лишения свободы, а его сообщники Рыцев и Арапов получили по шесть лет.