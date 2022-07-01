В Уфе утвердили режим использования территории памятника Александру Матросову

В Уфе утвердили границы и режим использования территории памятника Александру Матросову, который является объектом культурного наследия регионального значения

В Уфе утвердили границы и режим использования территории памятника Александру Матросову, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом 1 июля сообщило Башкультнаследие.

Рядом с памятником запрещены строительство, земляные работы, установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение. В то же время режим не ограничивает проведение работ по сохранению памятника, озеленению и благоустройству территории вокруг него и ремонт дорог, если он не нарушает целостность объекта.

– Утвержденные Башкультнаследием характеристики будут способствовать сохранению памятника архитектуры и его территории, – передали в ведомстве.

Памятник герою СССР Александру Матросову был установлен в Уфе в 1951 году. Он располагается на центральной аллее парка имени Ленина. Автором монумента является скульптор Леонид Эйдлин. Памятник выполнен из бронзы и установлен на постаменте из розового гранита. Высота фигуры Матросова составляет 2,5 метра.