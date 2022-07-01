Изменилось состояние 11-летней девочки, на которую после аварии в Уфе отбросило автобус

Состояние 11-летней девочки, которая утром 29 июня пострадала в массовом ДТП в Уфе, теперь оценивается как средней тяжести

Состояние 11-летней девочки, которая утром 29 июня пострадала в массовом ДТП в Уфе, теперь оценивается как средней тяжести. Ранее ее госпитализировали на скорой помощи в тяжелом состоянии. Сейчас она находится под наблюдением врачей в республиканской детской клинической больнице. Об этом 1 июля «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Напомним, авария случилась на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Там столкнулись автобус Ford Transit, обслуживающий маршрут №228, Subaru Forester и Audi A4. После удара первую машину отбросило на трех пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка. Всего в ДТП пострадали восемь человек, госпитализация потребовалась четверым.