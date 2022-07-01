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Общество1 июля 2022 6:08

Земля на 600 тыс. кв. м в Уфе и Агидели признана перспективной для строительства жилья

Росреестр определил девять участков с потенциалом возведения домов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Девять земельных участков общей площадью более 600 тыс. квадратных метров в городах Уфе и Агидели признаны перспективными для строительства жилья

Девять земельных участков общей площадью более 600 тыс. квадратных метров в городах Уфе и Агидели признаны перспективными для строительства жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Девять земельных участков общей площадью более 600 тыс. квадратных метров в городах Уфе и Агидели признаны перспективными для строительства жилья. Такое решение 30 июня приняла рабочая группа Росреестра Башкирии, которая занимается реализацией проекта «Земля для стройки». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам руководителя республиканского управления Петра Клеца, всего в качестве потенциальных для развития жилищного строительства в регионе определены 68 участков в 14 городах. Помимо Уфы и Агидели, это Учалы, Стерлитамак, Октябрьский, Салават, Нефтекамск, Белебей, Туймазы, Мелеуз, Дюртюли, Давлеканово, Янаул, Баймак, Кумертау. Общая площадь земель под возведение домов там превышает 6,3 млн квадратных метров. Шесть участков уже вовлечены в оборот под жилищное строительство.