В Уфе вынесли приговор женщине, зарезавшей знакомого

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В Уфе вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала знакомого. Гособвинение поддержал прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Обвиняемая и ее приятель вместе распивали алкоголь. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленница ударила знакомого ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Во время заседания подсудимая признала вину в преступлении. По уголовному делу об убийстве ее приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.