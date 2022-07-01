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Происшествия1 июля 2022 5:40

В Уфе вынесли приговор женщине, зарезавшей знакомого

Она убила приятеля одним ударом ножа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

В Уфе вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала знакомого. Гособвинение поддержал прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Обвиняемая и ее приятель вместе распивали алкоголь. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленница ударила знакомого ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Во время заседания подсудимая признала вину в преступлении. По уголовному делу об убийстве ее приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.